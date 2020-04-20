На Житомирщині локалізовано два осередки горіння – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Житомирській області локалізовано два осередки горіння. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.
"Стосовно ситуації у Житомирській області. На ранок 20 квітня з чотирьох осередків, на яких проводилися роботи з гасіння, локалізовано два осередки...", - розповів Демчук.
Продовжуються роботи по розчищенню доріг до яких залучені трактори лісогосподарських підприємств та важка інженерна техніка Збройних сил України.
"У ДСНС підтримується комунікація з міністерством надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь щодо спільного виконання заходів щодо ліквідації пожеж",- сказав Демчук.
Нагадаємо, у МВС показали, як працює військова техніка на пожежах у Житомирській області.