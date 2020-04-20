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На Житомирщині локалізовано два осередки горіння – ДСНС

На Житомирщині локалізовано два осередки горіння – ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Житомирській області локалізовано два осередки горіння. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.

"Стосовно ситуації у Житомирській області. На ранок 20 квітня з чотирьох осередків, на яких проводилися роботи з гасіння, локалізовано два осередки...", - розповів Демчук.

Продовжуються роботи по розчищенню доріг до яких залучені трактори лісогосподарських підприємств та важка інженерна техніка Збройних сил України.

"У ДСНС підтримується комунікація з міністерством надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь щодо спільного виконання заходів щодо ліквідації пожеж",- сказав Демчук.

Нагадаємо, у МВС показали, як працює військова техніка на пожежах у Житомирській області.

Українські Національні Новини

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