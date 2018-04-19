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В Житомирской области горе-мать оставила своего 2-летнего сына в запертой квартире и уехала

Киев • УНН

 • 8916 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Житомирской области из замкнутого дома спасли 2-летнего мальчика, которого мать оставила в одиночестве. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает УНН.

В Житомирской области горе-мать оставила своего 2-летнего сына в запертой квартире и уехала

"18 апреля в Чудновском районе полицейские вместе с неравнодушными людьми спасли от холода и голода двухлетнего ребенка, брошенного матерью в замкнутом доме. Мальчик сутки провел в одиночестве, пока его плач не услышали соседи и не позвали на помощь", - говорится в сообщении.

О том, что в запертой квартире плачет ребенок, полиции сообщили жители с. Вакуленчук Чудновского района.

"По этому адресу проживает 39-летняя мать и ее 2-летний сын. Женщина нигде не работает, злоупотребляет алкоголем, а ее образ жизни, мягко говоря, не способствует здоровому развитию и воспитанию детей. Ранее женщина уже была лишена родительских прав на троих детей, старшему из которых 13, а младшему - 7 лет. Полиция неоднократно привлекала горе-мать к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и самого младшего сына. Социальные службы поднимали вопрос о лишении родительских прав и на него, однако женщина слезно убеждала, что исправит ситуацию и возьмется за ум", - отметил начальник Чудновского отделения полиции Анатолий Корниець.

По рассказам соседей стало ясно, что ребенок находится в квартире один.

"Люди видели мать накануне, когда та куда-то выезжала из села на автомобиле такси. Так, чтобы спасти маленького ребенка из домашнего плена, полицейские заручились поддержкой селян. Вместе они разыскали родственника горе-матери и с его помощью через окно получили маленького пленника", - проинформировали в полиции.

Мальчик пробыл в квартире в одиночестве целые сутки. Сейчас он в больнице, его состояние удовлетворительное.

Что касается горе-матери, то она до сих пор не явилась. Полиция устанавливает ее местонахождение.

Кроме того, 18 апреля прошло экстренное заседание Вакуленчуковского поселкового совета, на котором было принято решение об изъятии ребенка из неблагополучной семьи.

Соответствующие сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Так, женщине, кроме лишения родительских прав, грозит ограничение или лишение свободы сроком на 2 года.

Напомним, в суд направили обвинительный акт по делу в отношении 32-летней жительницы Белогорского района Хмельницкой области, которая пыталась продать своего 4-летнего сына.

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