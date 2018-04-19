На Житомирщині горе-матір лишила свого 2-річного сина у замкненій квартирі та поїхала
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Житомирській області із замкнутої оселі врятували 2-річного хлопчика, якого матір лишила на самоті. Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області, передає УНН.
"18 квітня у Чуднівському районі поліцейські разом з небайдужими людьми врятували від холоду і голоду дворічну дитину, покинуту матір’ю у замкненій оселі. Хлопчик добу провів на самоті, поки його плач не почули сусіди та не покликали на допомогу", – йдеться в повідомленні.
Про те, що у замкненій квартирі плаче дитина, поліції повідомили жителі с. Вакуленчук Чуднівського району.
"За цією адресою проживає 39-річна мати та її 2-річний син. Жінка ніде не працює, зловживає алкоголем, а її спосіб життя, м’яко кажучи, не сприяє здоровому розвитку та вихованню дітей. Раніше жінка вже була позбавлена батьківських прав на трьох дітей, старшому з яких 13, а меншому – 7 років. Поліція неодноразово притягувала горе-матір до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання і найменшого сина. Соціальні служби піднімали питання про позбавлення батьківських прав і на нього, однак жінка слізно переконувала, що будь-що виправить ситуацію та візьметься за розум", – зазначив начальник Чуднівського відділення поліції Анатолій Корнієць.
З розповідей сусідів стало ясно, що дитина перебуває в квартирі одна.
"Люди бачили матір напередодні, коли та кудись виїжджала із села на автомобілі таксі. Відтак, аби врятувати маленьку дитину із домашнього полону, поліцейські заручилися підтримкою селян. Разом вони розшукали родича горе-матері та за його допомогою через вікно дістали маленького бранця", – проінформували в поліції.
Хлопчик пробув у квартирі на самоті цілу добу. Наразі він у лікарні, його стан задовільний.
Що стосується горе-матері, то вона досі не з'явилася. Поліція встановлює її місцеперебування.
Крім того, 18 квітня пройшло термінове засідання Вакуленчуківської селищної ради, на якому було прийнято рішення про вилучення дитини із неблагополучної родини.
Відповідні відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.135 (залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України. Так, жінці, окрім позбавлення батьківських прав, загрожує обмеження або позбавлення волі терміном на 2 роки.
Нагадаємо, до суду направили обвинувальний акт у справі стосовно 32-річної жительки Білогірського району Хмельницької області, яка намагалася продати свого 4-річного сина.