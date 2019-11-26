В Житомирской области двое пьяных мужчин попали в ДТП и избили полицейского

"Вечером, около 18:50, в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в с. Романовка Попельнянского района", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции местного отделения. Непосредственно в селе они застали водителя автомобиля Renault Duster. Мужчина рассказал, что другой участник ДТП, водитель "ВАЗ-21015", который и совершил столкновение с авто, после чего скрылся с места происшествия на своей машине.

"Во время проверки полученной информации полицейские обнаружили в одном из дворов соседнего села Почуйки похожий по описанию автомобиль с характерными механическими повреждениями. Однако его владелец, как впоследствии выяснилось, именно он находился за рулем в момент вышеуказанного ДТП, повел себя агрессивно и во время общения с инспекторами набросился на одного из них. Ему на помощь пришел товарищ, который вышел вместе с ним со двора. Оба мужчины находились в нетрезвом состоянии, что было зафиксировано после их задержания полицейскими. В ходе конфликта, который перерос в драку, телесные повреждения в виде ссадин и ушибов получил 21-летний сержант полиции", - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.

Оба нарушителей, как выяснилось 28-летних жителей села Почуйки, были доставлены в Попельнянское отделение полиции для документирования всех обстоятельств. Досудебное расследование продолжается.

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