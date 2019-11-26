На Житомирщині двоє п’яних чоловіків потрапили у ДТП та побили поліцейського

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Вчора на Житомирщині двоє п’яних чоловіків потрапили у ДТП та втекли з місця події. Їх розшукали правоохоронці, після чого чоловіки напали на поліцейського. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Житомирській області.