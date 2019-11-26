На Житомирщині двоє п’яних чоловіків потрапили у ДТП та побили поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Вчора на Житомирщині двоє п’яних чоловіків потрапили у ДТП та втекли з місця події. Їх розшукали правоохоронці, після чого чоловіки напали на поліцейського. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Житомирській області.
"Увечері, близько 18:50, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у с. Романівці Попільнянського району", - сказано у повідомленні.
На місце події виїхали працівники групи реагування патрульної поліції місцевого відділення. Безпосередньо у селі вони застали водія автомобіля Renault Duster. Чоловік розповів, що інший учасник ДТП, водій "ВАЗ-21015", який і скоїв зіткнення з його авто, після чого утік на своїй машині з місця події.
"Під час перевірки отриманої інформації поліцейські виявили в одному з дворів сусіднього села Почуйок схожу за описом автівку з характерними механічними пошкодженнями. Однак її власник, як згодом з’ясувалось, саме він перебував за кермом у момент вказаного вище ДТП, повівся агресивно і під час спілкування з інспекторами накинувся на одного з них. Йому на допомогу прийшов товариш, який вийшов разом з ним з подвір’я. Обидва чоловіки перебували у нетверезому стані, що відповідно було зафіксовано після їх затримання поліцейськими. У ході конфлікту, що переріс у бійку, тілесні ушкодження у вигляді саден та забоїв отримав 21-річний сержант поліції", - повідомили у поліції.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення свободи терміном до 5 років.
Обох порушників, як з’ясувалось 28-річних жителів села Почуйок, було доставлено до Попільнянського відділення поліції для документування усіх обставин. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка за напад на поліцейського.