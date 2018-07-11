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В Житомирской области чиновница "торговала" загранпаспортами

В Житомирской области чиновница "торговала" загранпаспортами

Киев  •  УНН

 • 9981 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 11 июля. УНН. В Житомирской области руководитель районного сектора миграционной службы, "торговала" заграничными биометрическими паспортами, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

"Прокуратурой Житомирской области утвержден обвинительный акт в уголовном производстве по факту вымогательства и получения начальником Бердичевского районного сектора управления миграционной службы в области неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что должностное лицо требовало и получило от местной жительницы неправомерную выгоду за ускорение и беспрепятственную выдачу заграничных биометрических паспортов для нее и ее родственников.

Так, 38-летнюю чиновницу правоохранители задержали в Бердичеве непосредственно в служебном кабинете во время получения ею второй части взятки в размере 3500 грн. Всего чиновница за свои услуги требовала 5 тыс. грн.

"По ходатайству прокуратуры области, постановлением Корольовского районного суда г. Житомира на время проведения досудебного расследования лицо отстранено от занимаемой должности. Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлено в Бердичевский горрайонный суд для рассмотрения по существу", - сообщают в прокуратуре.

Напомним, двое задержанных чиновников из Минюста требовали 200 тыс. гривен за непрепятствование деятельности одного из предприятий.

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