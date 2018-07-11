На Житомирщині чиновниця "торгувала" закордонними паспортами
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 11 липня. УНН. На Житомирщині керівник районного сектору міграційної служби, яка "торгувала" закордонними біометричними паспортами, постане перед судом. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
"Прокуратурою Житомирської області затверджено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання начальником Бердичівського районного сектора управління міграційної служби в області неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування встановило, що посадова особа вимагала та одержала від місцевої жительки неправомірну вигоду за прискорення та безперешкодну видачу закордонних біометричних паспортів для неї та її родичів.
Так, 38-річну чиновницю правоохоронці затримали у Бердичеві безпосередньо у службовому кабінеті під час одержання нею другої частини хабара у розмірі 3500 грн. Усього чиновниця за свої послуги вимагала 5 тис. грн.
"За клопотанням прокуратури області, ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира на час проведення досудового розслідування особу відсторонено від займаної посади. Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України скеровано до Бердичівського міськрайонного суду для розгляду по суті", - повідомляють у прокуратурі.
Нагадаємо, двоє затриманих чиновників з Мін'юсту вимагали 200 тисяч гривень за неперешкоджання діяльності одного з підприємств.