В Житомирской области из-за задымления с ТЦ эвакуировали более 350 человек
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Более 350 человек эвакуировали из помещения торгового центра из-за задымления в Бердичеве, сообщает пресс-служба ГСЧС области, передает УНН.
Задымление произошло сегодня около 11:50 в подвальном помещении, где располагается кафе в одном из торговых центре города, в результате этого сработала протипопжежна сигнализация.
"В результате данного происшествия пострадавших нет, с ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек. В самом ТРЦ задымления не было", - сообщили в ведомстве.
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