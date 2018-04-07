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В Житомирской области из-за задымления с ТЦ эвакуировали более 350 человек

Киев  •  УНН

 • 10235 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Более 350 человек эвакуировали из помещения торгового центра из-за задымления в Бердичеве, сообщает пресс-служба ГСЧС области, передает УНН.

Задымление произошло сегодня около 11:50 в подвальном помещении, где располагается кафе в одном из торговых центре города, в результате этого сработала протипопжежна сигнализация.

"В результате данного происшествия пострадавших нет, с ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек. В самом ТРЦ задымления не было", - сообщили в ведомстве.

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