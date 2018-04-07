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На Житомирщині через задимлення з ТЦ евакуювали понад 350 людей

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 7 квітня. УНН. Понад 350 людей евакуювали з приміщення торгового центру через задимлення у Бердичеві, повідомляє прес-служба ДСНС області, передає УНН.

Задимлення сталось сьогодні близько 11:50 у підвальному приміщенні, де розташовується кафе у одному із торгових центрі міста, внаслідок цього спрацювала протипопжежна сигналізація.

“Внаслідок даної події постраждалих немає, з ТРЦ проведено евакуацію близько 350 осіб. В самому ТРЦ задимлення не було," — повідомили у відомстві.

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