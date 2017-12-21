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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На завтра в Киеве прогнозируют облачную погоду, на дорогах - гололедица

Киев • УНН

 • 10221 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Завтра, 22 декабря, в Киеве будет облачно, временами ожидается снег, на дорогах - гололедица. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.

На завтра в Киеве прогнозируют облачную погоду, на дорогах - гололедица

"В пятницу, 22 декабря, в столице ожидается облачная погода, временами снег, на дорогах - гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем ​​около 0°", - говорится в сообщении.

В субботу, 23 декабря, в Киеве облачно, небольшой снег, на дорогах - гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем ​​около 0°.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на сегодняшнее утро в Киевской и Черкасской областях Украины до сих пор действуют ограничения на движение большегрузного транспорта.

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