На завтра в Киеве прогнозируют облачную погоду, на дорогах - гололедица

"В пятницу, 22 декабря, в столице ожидается облачная погода, временами снег, на дорогах - гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем ​​около 0°", - говорится в сообщении.

В субботу, 23 декабря, в Киеве облачно, небольшой снег, на дорогах - гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем ​​около 0°.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на сегодняшнее утро в Киевской и Черкасской областях Украины до сих пор действуют ограничения на движение большегрузного транспорта.