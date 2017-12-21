На завтра у Києві прогнозують хмарну погоду, на дорогах – ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Завтра, 22 грудня, в Києві буде хмарно, часом очікується сніг, на дорогах – ожеледиця. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.
“У п’ятницю, 22 грудня, у столиці очікується хмарна погода, часом сніг, на дорогах — ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°”, — йдеться в повідомленні.
У суботу, 23 грудня, у Києві буде хмарно, невеликий сніг, на дорогах — місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що станом на сьогоднішній ранок у Київській та Черкаській областях України досі діють обмеження на рух великовагового транспорту.