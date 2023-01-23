На заводе под москвой произошёл взрыв

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"На заводе компании ООО "Молирен" в Рошале произошел хлопок. На место следуют оперативные службы", - пишут росСМИ.

Отмечается, что информация о пострадавших пока не поступала.

ООО "Молирен" занимается металлургией и органической химией.

Дополнение

В Сибири в россии произошел пожар на бензовозе и железнодорожных цистернах.