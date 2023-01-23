На заводе под москвой произошёл взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В подмосковном городе рошаль в рф произошел взрыв на заводе компании ООО "Молирен". Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на экстренные службы, передает УНН.
Цитата
"На заводе компании ООО "Молирен" в Рошале произошел хлопок. На место следуют оперативные службы", - пишут росСМИ.
Отмечается, что информация о пострадавших пока не поступала.
ООО "Молирен" занимается металлургией и органической химией.
Дополнение
В Сибири в россии произошел пожар на бензовозе и железнодорожных цистернах.