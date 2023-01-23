На заводі під москвою стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У підмосковному місті рошаль стався вибух на заводі компанії ТОВ "Молірен". Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на екстрені служби, передає УНН.
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"На заводі компанії ТОВ "Молірен" у рошалі стався хлопок. На місце їдуть оперативні служби", - пишуть росЗМІ.
Зазначається, що інформація про постраждалих поки не надходила.
ТОВ "Молірен" займається металургією та органічною хімією.
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