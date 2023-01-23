На заводі під москвою стався вибух

Цитата

"На заводі компанії ТОВ "Молірен" у рошалі стався хлопок. На місце їдуть оперативні служби", - пишуть росЗМІ.

Зазначається, що інформація про постраждалих поки не надходила.

ТОВ "Молірен" займається металургією та органічною хімією.

Доповнення

У Сибіру в росії сталася пожежа на бензовозі і залізничних цистернах.