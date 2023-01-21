В россии снова пылает: загорелся бензовоз и железнодорожные цистерны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Сибири в россии произошел пожар на бензовозе и железнодорожных цистернах. Об этом сообщают Telegram-каналы, пишет УНН.
Детали
"В ангарске иркутской области горят бензовоз и железнодорожные цистерны. Пожар локализован. Предварительно пострадавших нет", - сообщает Telegram-канал ASTRA.
Как отмечает СтратКом ВСУ в Telegram, в ангарске "горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупационным войскам, но карма, она хитрая тетка". Местные сообщают, что пожар и задымление настолько сильны, что их даже видно на окраинах иркутска.
Дополнение
В декабре в иркутской области произошёл взрыв на нефтегазовом месторождении.