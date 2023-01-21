В россии снова пылает: загорелся бензовоз и железнодорожные цистерны

Детали

"В ангарске иркутской области горят бензовоз и железнодорожные цистерны. Пожар локализован. Предварительно пострадавших нет", - сообщает Telegram-канал ASTRA.

Как отмечает СтратКом ВСУ в Telegram, в ангарске "горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупационным войскам, но карма, она хитрая тетка". Местные сообщают, что пожар и задымление настолько сильны, что их даже видно на окраинах иркутска.

Дополнение

В декабре в иркутской области произошёл взрыв на нефтегазовом месторождении.