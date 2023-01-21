У росії знову палає: загорівся бензовоз та залізничні цистерни

Деталі

"В ангарську іркутської області горять бензовоз та залізничні цистерни. Пожежу локалізовано. Попередньо постраждалих немає", - повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Як зауважує СтратКом ЗСУ у Telegram, в ангарську "горять цистерни з паливом, які планувалось відправити окупаційним військам але карма, вона хитра тітка". Місцеві повідомляють, що пожежа і задимління настільки сильні, що їх навіть видно на околицях іркутська.

Доповнення

У грудні в іркутській області стався вибух на нафтогазовому родовищі.