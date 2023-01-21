У росії знову палає: загорівся бензовоз та залізничні цистерни
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. У Сибіру в росії сталася пожежа на бензовозі та залізничних цистернах. Про це повідомляють Telegram-канали, пише УНН.
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"В ангарську іркутської області горять бензовоз та залізничні цистерни. Пожежу локалізовано. Попередньо постраждалих немає", - повідомляє Telegram-канал ASTRA.
Як зауважує СтратКом ЗСУ у Telegram, в ангарську "горять цистерни з паливом, які планувалось відправити окупаційним військам але карма, вона хитра тітка". Місцеві повідомляють, що пожежа і задимління настільки сильні, що їх навіть видно на околицях іркутська.
Доповнення
У грудні в іркутській області стався вибух на нафтогазовому родовищі.