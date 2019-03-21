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На затонувшем китайском корабле нашли древние реликвии

Киев • УНН

 • 18008 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Китайские археологи обнаружили 143 тыс. реликвий на древнекитайском торговом судне под условным названием "Наньхай-1", затонувшем в водах Южно-Китайского моря около 800 лет назад. Об этом сообщает Синьхуа, передает УНН.

На затонувшем китайском корабле нашли древние реликвии

Всестороннее археологическое обследование "Наньхай-1" времен династии Сун (960-1279 гг.), которое продолжалось в течение многих лет, подходит к концу. В настоящее время археологи разбирают грузы в последних нескольких каютах в задней части корабля.

Предположительно, общее количество реликвий может превысить 160 тыс. единиц. Среди разнообразных ценных памятников культуры, найденных на корабле - фарфоровые, золотые, серебряные, медные и железные изделия, а также медные монеты. Также были обнаружены бамбуковые и деревянные лакированные изделия и сохранившиеся остатки растений и животных.

Длина фрагмента корпуса судна составляет 22,1 метра, ширина - 9,35 метра. Археологи считают его одним из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся океанских торговых кораблей династии Сун, обнаруженных до сих пор.

Судно было поднято на поверхность в 2007 году, после чего его доставили в Гуандунский музей морского Шелкового пути в городе Янцзян, где оно сохраняется в морской воде и песке в своем первоначальном состоянии, как это было в течение сотен лет на морском дне.

Сообщается, что после завершения работ по поиску реликвий на корабле археологи начнут изучать основной корпус судна.

Как сообщал УНН, украинская коллекция стала первой в истории, для которой музей Китая открыл двери.

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