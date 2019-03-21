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На затонулому китайському кораблі знайшли стародавні реліквії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Китайські археологи виявили 143 тис. реліквій на стародавньому китайському торговому судні під умовною назвою "Наньхай-1", що затонув у водах Південно-Китайського моря близько 800 років тому. Про це повідомляє Сіньхуа, передає УНН.

На затонулому китайському кораблі знайшли стародавні реліквії

Всебічне археологічне обстеження "Наньхай-1" часів династії Сун (960-1279 рр.), яке тривало протягом багатьох років, добігає кінця. В даний час археологи розбирають вантажі в останніх кількох каютах у задній частині корабля.

Імовірно, загальна кількість реліквій може перевищити 160 тис. одиниць. Серед різноманітних цінних пам'яток культури, знайдених на кораблі - порцелянові, золоті, срібні, мідні та залізні вироби, а також мідні монети. Також були виявлені бамбукові і дерев'яні лаковані вироби та збережені залишки рослин і тварин.

Довжина фрагмента корпусу судна складає 22,1 м, ширина - 9,35 м. Археологи вважають його одним з найбільших і найкраще збережених океанських торгових кораблів династії Сун, виявлених на теперішній час.

Судно було піднято на поверхню в 2007 році, після чого його доставили в гуандунської музей морського Шовкового шляху в місті Янцзян, де воно зберігається в морській воді і піску в своєму первісному стані, як це було протягом сотень років на морському дні.

Повідомляється, що після завершення робіт з пошуку реліквій на кораблі археологи почнуть вивчати основний корпус судна.

Як повідомляв УНН, українська колекція стала першою в історії, для якої музей Китаю відкрив двері.

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