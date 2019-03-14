На заседание ВСК по Гандзюк пришел Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Киеве началось заседание временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на общественных активистов. На мероприятие пришел генеральный прокурор Юрий Луценко. Об этом сообщил председатель ВСК Борислав Береза во время заседания, передает корреспондент УНН.
Как отметил Б.Береза, у генпрокурора уже сложилась традиция ежедневно посещать заседания временных следственных комиссий.
В то же время, на заседании пока нет министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя СБУ Василия Грицака, которых также приглашали на сегодняшнее мероприятие. Впрочем, на заседание пришел представитель СБУ, а также председатель Нацполиции Сергей Князев.
Кроме того, на заседании присутствовали, в частности, представители Миссии ОБСЕ.
По словам Березы, часть заседания будет проходить в закрытом режиме.
Напомним, временная следственная комиссия по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на других общественных активистов не предоставляла никакой информации Генеральной прокуратуре и другим правоохранительным органам никакой официальной информации, поэтому пользы от ее работы нет.
6 ноября ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.
4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.