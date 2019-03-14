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На заседание ВСК по Гандзюк пришел Луценко

Киев • УНН

 • 9908 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Киеве началось заседание временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на общественных активистов. На мероприятие пришел генеральный прокурор Юрий Луценко. Об этом сообщил председатель ВСК Борислав Береза во время заседания, передает корреспондент УНН.

На заседание ВСК по Гандзюк пришел Луценко

Как отметил Б.Береза, у генпрокурора уже сложилась традиция ежедневно посещать заседания временных следственных комиссий.

В то же время, на заседании пока нет министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя СБУ Василия Грицака, которых также приглашали на сегодняшнее мероприятие. Впрочем, на заседание пришел представитель СБУ, а также председатель Нацполиции Сергей Князев.

Кроме того, на заседании присутствовали, в частности, представители Миссии ОБСЕ.

По словам Березы, часть заседания будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, временная следственная комиссия по убийству Екатерины Гандзюк и нападения на других общественных активистов не предоставляла никакой информации Генеральной прокуратуре и другим правоохранительным органам никакой официальной информации, поэтому пользы от ее работы нет.

6 ноября ВР создала ВСК, которая должна выяснить, качественно правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.

4 ноября стало известно о смерти Екатерины Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

31 июля Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки.

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