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На засідання ТСК по Гандзюк прийшов Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У Києві розпочалось засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападам на громадських активістів. На захід прийшов генеральний прокурор Юрій Луценко. Про це повідомив голова ТСК Борислав Береза під час засідання, передає кореспондент УНН.

На засідання ТСК по Гандзюк прийшов Луценко

Як зазначив Б.Береза, у генпрокурора вже склалась традиція щодня відвідувати засідання тимчасових слідчих комісій.

У той же час, на засіданні наразі немає міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і голови СБУ Василя Грицака, яких також запрошували на сьогоднішній захід. Втім на засідання прийшов представник СБУ, а також голова Нацполіції Сергій Князєв.

Крім того, на засіданні присутні, зокрема, представники Місії ОБСЄ.

За словами Берези, частина засідання буде проходити в закритому режимі.

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія по убивству Катерини Гандзюк та нападам на інших громадських активістів не надавала жодної інформації Генеральній прокуратурі та іншим правоохоронним органам жодної офіційної інформації, тож користі від її роботи немає. 

6 листопада ВР створила ТСК, яка повинна з’ясувати, чи якісно правоохоронці проводять розслідування вбивства Гандзюк.
4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк після 3-х місяців лікування.

31 липня Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки.

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