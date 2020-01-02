На зарплаты шахтерам в 2019 году правительство выделило около 3 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В 2019 году правительство выделило на заработную плату шахтерам около 3 млрд гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативные данные Минфина о закрытии бюджетного 2019 года.
"В течение года правительство несколько раз решал проблему нехватки средств на угледобывающих предприятиях. В результате, всего на заработные платы шахтерам было направлено около 3 млрд грн", - говорится в сообщении.
Напомним, в декабре Государственная казначейская служба Украины уже перечислила 322 600 000 грн на выплату зарплаты шахтерам.