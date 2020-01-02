На зарплаты шахтерам в 2019 году правительство выделило около 3 млрд гривен

"В течение года правительство несколько раз решал проблему нехватки средств на угледобывающих предприятиях. В результате, всего на заработные платы шахтерам было направлено около 3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре Государственная казначейская служба Украины уже перечислила 322 600 000 грн на выплату зарплаты шахтерам.