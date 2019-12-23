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Казначейство перерахувало 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям

Казначейство перерахувало 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям

Київ • УНН

 • 14703 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Державна казначейська служба України вже перерахувала 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.

“Казначейство вже перерахувало 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям”, — написав Гончарук.

Витрати на зарплати шахтарів будуть профінансовані в повному обсязі. Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомила Міністр фінансів України Оксана Маркарова.

“По додатковим коштам на зарплати шахтарів — Кабінетом міністрів ухвалене рішення, сьогодні підписуються повністю всі довідки Міністерством фінансів, йдуть в казначейство, будуть профінансовані в повному обсязі”, — сказала Маркарова.

Нагадаємо, що уряд ухвалив відповідне рішення на черговому засіданні 18 грудня.

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