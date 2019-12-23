Казначейство перерахувало 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Державна казначейська служба України вже перерахувала 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.
“Казначейство вже перерахувало 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям”, — написав Гончарук.
Витрати на зарплати шахтарів будуть профінансовані в повному обсязі. Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомила Міністр фінансів України Оксана Маркарова.
“По додатковим коштам на зарплати шахтарів — Кабінетом міністрів ухвалене рішення, сьогодні підписуються повністю всі довідки Міністерством фінансів, йдуть в казначейство, будуть профінансовані в повному обсязі”, — сказала Маркарова.
Нагадаємо, що уряд ухвалив відповідне рішення на черговому засіданні 18 грудня.