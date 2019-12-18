Кабмін спрямував 322,6 млн гривень для виплати зарплат шахтарям
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив рішення спрямувати 322,6 мільйонів гривень для виплати зарплат шахтарям. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.
"Уряд спрямував 322,6 млн гривень для виплати зарплати шахтарям", - написав Гончарук.
Нагадаємо, 13 листопада, шахтарям Донбасу, Луганщини, Волині та Львівщини перерахували 1 мільярд гривень на погашення заборгованості з зарплати.
Як раніше повідомлялося в УНН, уряд планує розглянути питання компенсації зарплати шахтарям.