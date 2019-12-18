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Кабмін спрямував 322,6 млн гривень для виплати зарплат шахтарям

Кабмін спрямував 322,6 млн гривень для виплати зарплат шахтарям

Київ • УНН

 • 15248 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив рішення спрямувати 322,6 мільйонів гривень для виплати зарплат шахтарям. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.

"Уряд спрямував 322,6 млн гривень для виплати зарплати шахтарям", - написав Гончарук.

Нагадаємо, 13 листопада, шахтарям Донбасу, Луганщини, Волині та Львівщини перерахували 1 мільярд гривень на погашення заборгованості з зарплати.

Як раніше повідомлялося в УНН, уряд планує розглянути питання компенсації зарплати шахтарям.

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