Уряд планує розглянути питання компенсації зарплати шахтарям

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Уряд на найближчому засіданні розглядатиме питання компенсації заробітної плати шахтарям. Про це заявив перший заступник профільного міністра Віталій Шубін, зустрівшись з представниками профспілки працівників вугільної промисловості та трудових колективів шахтарів, які напередодні мітингували у Києві, повідомили УНН у пресслужбі Мінекоенерго.