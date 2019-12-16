У Львівській області провели обшуки на шахтах: стала відома причина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. На Львівщині виявили правопорушення на шахтах, зокрема керівник однієї з шахт змушував шахтарів зводити будинок на земельній ділянці його дружини. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу генеральної прокуратури України.
“За процесуального керівництва прокуратури Львівської області здійснено обшуки на 6 шахтах в рамках спецоперації, в ході якої встановлюється причетність до зловживань керівників шахтних підприємств. За версією слідства, декілька керівників шахт одного з держпідприємств не за призначенням використовували працю підлеглих. Так, керівник шахти у той час, коли працівники повинні були виконувати роботи на шахті, залучав їх до будівництва будинку на земельній ділянці, яка належить його дружині”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що окремі працівники займались у робочий час підприємництвом, деякі — систематично виїжджали за кордон та виконували роботи, не пов’язані із діяльністю підприємства, а деякі — виготовляли на території шахти тротуарну плитку на продаж на обладнанні, підключеному до електромережі шахти.
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Окрім того, задокументовано випадки тривалої відсутності 40 працівників на робочому місці, тоді як вони отримували при цьому заробітну плату, оскільки, згідно табелів обліку робочого часу, нібито працювали під землею. Насправді під час формування зміни під землю не спускалось близько 10% робітників.
Вказано, що досудове розслідування в кримінальному провадженні за ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) здійснюють слідчі Нацполіції за оперативного супроводу СБУ.