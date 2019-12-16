У Києві викрили керівників комунального підприємства у привласненні понад 20 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У столиці правоохоронці викрила корупційний механізм розкрадання коштів міського бюджету посадовцями одного з комунальних підприємств Київської міськдержадміністрації. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, чиновники фальсифікували розробку програмного забезпечення на мільйони гривень, виділених у межах цільової програми інформатизації "Електронна столиця". Переможцем тендеру на розробку програмного забезпечення для інформатизації житлово-комунального обслуговування у столиці стала київська ІТ-компанія.
Комерсанти у 2018 році, під виглядом розробленого на замовлення, поставили до комунального підприємства КМДА вже існуюче програмне забезпечення. Насправді воно використовується комунальними підприємствами столиці ще з 2017 року, а розробка додаткових модулів до нього, згідно з умовами договору, була сфальсифікована.
Посадовці комунального підприємства, у змові із керівництвом компанії-розробника, підробили документи щодо проведених приймальних випробувань. Чиновники перерахували зловмисникам понад 20 мільйонів гривень за "програмне забезпечення", яке, згідно з проведеними експертизами, не відповідає умовам договору.
У межах відкритого кримінального провадження директору комунального підприємства та його заступнику, а також керівнику фірми-розробника, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, СБУ викрила посадовців Луганської обласної державної адміністрації та керівників будівельної компанії на привласненні мільйонів гривень, виділених державою на розвиток соціальної інфраструктури в районі ООС.