Посадовці Луганської ОДА привласнили 10 мільйонів гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. СБУ викрила посадовців Луганської обласної державної адміністрації та керівників будівельної компанії на привласненні мільйонів гривень, виділених державою на розвиток соціальної інфраструктури в районі ООС. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
“У ході проведення робіт зі спорудження дитячого будинку сімейного типу та зони відпочинку менеджери підрядної фірми з відома чиновників облдержадміністрації незаконно заволоділи 10 мільйонами гривень бюджетних коштів. Зловмисники у декілька разів завищили вартість будівельних матеріалів, незаконно отримані гроші вони перевели на рахунки кількох фіктивних фірм-субпідрядників, зареєстрованих у Харкові”, — сказано у повідомленні.
Відмивання грошей відбувалося через конвертаційний центр. Отриману готівку зловмисники привласнили. Оперативники спецслужби встановили, що частину виведених у “тінь” грошей комерсант перевозив до тимчасово окупованого Луганська.
Там він вкладав кошти у діяльність підконтрольної будівельної компанії, яка регулярно здійснює відрахування до так званого “бюджету” квазіреспубліки.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж територій або державного кордону України, вчинене в особливо великих розмірах) та ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшуки.
В офісах підрядної фірми у Києві, у двох приміщеннях конвертаційного центру та за місцями проживання фігурантів справи вилучено бухгалтерську документацію та матеріали, які підтверджують проведення оборудки. Також виявлено докази проведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганщини та понад 2,6 мільйона гривень готівкою.
Триває досудове розслідування. Перевіряються інформація щодо причетності зловмисників до інших правопорушень у бюджетній сфері.
Нагадаємо, у столиці керівник підрядної організації привласнив 330 тис. гривень бюджетних коштів виділених на ремонт дитячих садків.