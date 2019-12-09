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Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн гривен

Чиновники Луганской ОГА присвоили 10 млн гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. СБУ разоблачила должностных лиц Луганской областной государственной администрации и руководителей строительной компании на присвоении миллионов гривен, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры в районе ООС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В ходе проведения работ по сооружению детского дома семейного типа и зоны отдыха менеджеры подрядной фирмы с согласия чиновников облгосадминистрации незаконно завладели 10 миллионами гривен бюджетных средств. Злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов, незаконно полученные деньги они перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове", - сказано в сообщении.

Отмывание денег происходило через конвертационный центр. Полученную наличность злоумышленники присвоили. Оперативники спецслужбы установили, что часть выведенных в "тень" денег коммерсант перевозил во временно оккупированный Луганск.

Там он вкладывал средства в деятельность подконтрольной строительной компании, которая регулярно осуществляет отчисления в так называемый "бюджет" квазиреспублики.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины, совершенное в особо крупных размерах) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски.

В офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела изъято бухгалтерскую документацию и материалы, подтверждающие проведение сделки. Также обнаружены доказательства проведения хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории Луганской области и более 2,6 миллиона гривен наличными.

Продолжается досудебное расследование. Проверяется информация о причастности злоумышленников к другим правонарушениям в бюджетной сфере.

Напомним, в столице руководитель подрядной организации присвоил 330 тыс. гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт детских садов.

Украинские Национальные Новости

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