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5 марта, 16:07 • 135312 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Кабмин направил 322,6 млн гривен для выплаты зарплат шахтерам

Кабмин направил 322,6 млн гривен для выплаты зарплат шахтерам

Киев  •  УНН

 • 15247 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял решение направить 322,6 млн гривен для выплаты зарплат шахтерам. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.

"Правительство направило 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам", - написал Гончарук.

Напомним, 13 ноября, шахтерам с Донецкой, Луганской, Волынской и Львовской областей перечислили 1 млрд гривен на погашение задолженности по зарплате.

Как ранее сообщалось в УНН, правительство планирует рассмотреть вопрос компенсации зарплаты шахтерам.

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