Кабмин направил 322,6 млн гривен для выплаты зарплат шахтерам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял решение направить 322,6 млн гривен для выплаты зарплат шахтерам. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.
"Правительство направило 322,6 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам", - написал Гончарук.
Напомним, 13 ноября, шахтерам с Донецкой, Луганской, Волынской и Львовской областей перечислили 1 млрд гривен на погашение задолженности по зарплате.
Как ранее сообщалось в УНН, правительство планирует рассмотреть вопрос компенсации зарплаты шахтерам.