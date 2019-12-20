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Витрати на зарплати шахтарів будуть профінансовані в повному обсязі - Маркарова

Витрати на зарплати шахтарів будуть профінансовані в повному обсязі - Маркарова

Київ • УНН

 • 15423 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Витрати на зарплати шахтарів будуть профінансовані в повному обсязі. Про це під час години запитань до уряду у ВР повідомила Міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

“По додатковим коштам на зарплати шахтарів — Кабінетом міністрів ухвалене рішення, сьогодні підписуються повністю всі довідки Міністерством фінансів, йдуть в казначейство, будуть профінансовані в повному обсязі”, — сказала Маркарова.

Міністр зауважила, що зупинки платежів по захищеним платежам “не було, немає і не буде”.

“Всі зарплати, всі соціальні виплати, пенсії, медикаменти, як сплачувались вчасно, так і сплачуються день у день. Якщо є якісь факти, будь ласка, повідомляйте мені, але таких фактів, я впевнена що немає. Є протягом останніх двох днів тимчасова призупинка того, що стосується незахищених видатків, які після пріоритизації також повністю будуть фінансуватись... Це не стосується ні зарплат, ні пенсій, ні медикаментів, ні соціальних програм”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, 18 грудня Кабінет міністрів України схвалив рішення спрямувати 322,6 мільйонів гривень для виплати зарплат шахтарям.

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