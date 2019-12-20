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Расходы на зарплаты шахтеров будут профинансированы в полном объеме - Маркарова

Расходы на зарплаты шахтеров будут профинансированы в полном объеме - Маркарова

Киев  •  УНН

 • 15420 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Расходы на зарплаты шахтеров будут профинансированы в полном объеме. Об этом во время часа вопросов к правительству в ВР сообщила Министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

“По дополнительным средствам на зарплаты шахтеров — Кабинетом министров принято решение, сегодня подписываются полностью все справки Министерством финансов, идут в казначейство, будут профинансированы в полном объеме”, — сказала Маркарова.

Министр отметила, что остановки платежей по защищенным платежам “не было, нет и не будет”.

“Все зарплаты, все социальные выплаты, пенсии, медикаменты, как платились вовремя, так и уплачиваются день у день. Если есть какие-то факты, пожалуйста, сообщайте мне, но таких фактов, я уверена нет. Есть в течение последних двух дней временная приостановка того, что касается незащищенных расходов, которые после приоритизации также целиком будут финансироваться... Это не касается ни зарплат, ни пенсий, ни медикаментов, ни социальных программ”, — добавила она.

Как сообщал УНН, 18 декабря Кабинет министров Украины принял решение направить 322,6 млн гривен для выплаты зарплат шахтерам.

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