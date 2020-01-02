На зарплати шахтарям у 2019 році уряд виділив близько 3 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У 2019 році уряд виділив на заробітну плату шахтарям близько 3 млрд гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на оперативні дані Мінфіну щодо закриття бюджетного 2019 року.
"Протягом року уряд кілька разів вирішував проблему браку коштів на вугледобувних підприємствах. В результаті, загалом на заробітні плати шахтарям було спрямовано близько 3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у грудні Державна казначейська служба України вже перерахувала 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям.