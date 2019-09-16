На Запорожье увеличилось количество отравлений пищевыми продуктами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Запорожской области увеличилось количество отравлений пищевыми продуктами. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины, передает УНН.
Так, за прошедшую неделю (с 6 по 13 сентября) специалистами лабораторного центра расследовано 180 случаев инфекционных заболеваний, 53 из которых - в организованных коллективах.
"Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) на 3,7% выше уровня показателей прошлой недели, зарегистрировано 112 случаев, дети среди заболевших составляют 44%. Среди организованных детей зарегистрировано 21 случай ОКИ", - сообщили в центре.
Уточняется, что в 85% случаев ОКИ факторами передачи стали продукты питания, которые в 12% случаев покупались в местах стихийной торговли.
Напомним, в Киеве хотят проверить киоски с шаурмой после массового отравления студентов.
В целом количество массовых отравлений за последние годы в Украине рекордно выросло. Так, по данным Сергея Тригубенко, десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год. Сегодня же эта цифра достигает значения 200 случаев.
"Есть увеличение минимум в 4 раза. И эта статистика подтверждает, что выбранная Украиной модель администрирования продуктового рынка просто не работает", - сказал политик, отметив, что ситуация изменится только тогда, когда "заработает принцип личной ответственности".