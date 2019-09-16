На Запоріжжі зросла кількість отруєнь харчовими продуктами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Запорізькій області зросла кількість отруєнь харчовими продуктами. Про це повідомляє пресслужба Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, передає УНН.
Так, за минулий тиждень (з 6 по 13 вересня) фахівцями лабораторного центру розслідувано 180 випадків інфекційних захворювань, 53 з яких — в організованих колективах.
"Захворюваність гострими кишковими інфекціями (ГКІ) на 3,7% вище рівня показників минулого тижня, зареєстровано 112 випадків, діти серед захворілих складають 44%. Серед організованих дітей зареєстровано 21 випадок ГКІ", - повідомили у центрі.
Уточнюється, що у 85% випадків ГКІ факторами передачі стали продукти харчування, які у 12% випадків купувалися в місцях стихійної торгівлі.
Нагадаємо, у Києві хочуть перевірити кіоски з шаурмою після масового отруєння студентів.
Загалом кількість масових отруєнь за останні роки в Україні рекордно зросла. Так, за даними Сергія Тригубенка, десять років тому в середньому фіксувалося близько 30-50 спалахів масових отруєнь на рік. Сьогодні ж ця цифра досягає значення 200 випадків.
"Маємо збільшення мінімум у 4 рази. І ця статистика підтверджує, що обрана Україною модель адміністрування продуктового ринку просто не працює", — сказав політик, зауваживши, що ситуація зміниться лише тоді, коли "запрацює принцип особистої відповідальності".