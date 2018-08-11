В Запорожской области пропал военный ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Запорожской области пропал без вести военнослужащий Вооруженных сил Украины Максим Закальский. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области, передает УНН.
По информации полиции, бердянским отделом полиции устанавливается местонахождение военнослужащего Вооруженных сил Украины Закальского Максима Викторовича 1983 года рождения, который утром 27 июля 2018 года собирался выехать из Бердянска в Запорожье и пропал без вести.
Отмечается, что Закальский был одет в серую футболку и серые шорты и имел летнюю обувь. Он на вид 35-40 лет, рост 185-190 см, худощавого телосложения, лицо овальное, короткие волосы темно-русого цвета, глаза - серо-голубые.
Из особых примет: шрам на голове в виде рубца длиной 1 см.
В полиции просят всех, кому известно, где находится или может находиться Максим Закальский, обращаться в Бердянский отдел полиции.
Как сообщал УНН, в Бердянске Запорожской области в ночь с 7 на 8 августа неизвестный мужчина избил военнослужащего операции Объединенных сил. Полиция установила злоумышленника, которым оказался местный житель.