На Запоріжжі зник військовий ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Запорізькій області зник безвісти військовослужбовець Збройних сил України Максим Закальський. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.
За інформацією поліції, Бердянським відділом поліції встановлюється місцезнаходження військовослужбовця Збройних сил України Закальського Максима Вікторовича 1983 року народження, який вранці 27 липня 2018 року збирався виїхати з Бердянська до Запоріжжя та зник безвісти.
Зазначається, що Закальський був одягнутий у сіру футболку і сірі шорти і мав літнє взуття. Він на вигляд 35-40 років, має зріст 185-190 см, худорлявої статури, обличчя овальне, коротке волосся темно-русявого кольору, очі - сіро-блакитні.
З особливих прикмет: шрам на голові у вигляді рубця довжиною 1 см.
У поліції просять всіх, кому відомо, де перебуває або може перебувати Максим Закальський, звертатися до Бердянського відділу поліції.
Як повідомляв УНН, у Бердянську Запорізької області в ніч з 7 на 8 серпня невідомий чоловік побив військовослужбовця операції Об’єднаних сил. Поліція встановила зловмисника, яким виявився місцевий житель.