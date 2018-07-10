На Запорожье сорван миллион гривен в лотерею

Счастливчик приобрел свой лотерейный билет № 0090163 в городе Каменка-Днепровская в “ЛОТО маркете” по адресу: ул.Чкалова, 8-А.

За год это уже шестнадцатый победитель этой лотереи, выигравший приз от 1 млн грн и больше. За месяц — второй. Всего за время существования “Лото-Забава” таких миллионеров появилось уже 295.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.” поздравил победителя и пригласил его присоединиться к “Клубу миллионеров “М.С.Л.” и воспользоваться VIP-программой — “Два дня из жизни миллионера”, рассчитанной на двух человек. Как развлекаются лотерейные миллионеры, показал недавно победитель 975 тиража “Лото-Забава” Александр Древаль, а также победительница 977 тиража “Лото-Забава” Ирина Здиорук.