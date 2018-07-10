На Запоріжжі зірвано мільйон гривень у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Гравець державної лотереї “Лото-Забава” виграв один мільйон гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Щасливчик придбав свій лотерейний білет № 0090163 у місті Кам’янка-Дніпровська у “ЛОТО маркеті” за адресою: вул.Чкалова, 8-А.
За рік це вже шістнадцятий переможець цієї лотереї, який виграв приз від 1 млн грн та більше. За місяць — другий. Загалом за час існування “Лото-Забава” таких мільйонерів з’явилось вже 295.
Оператор державних лотерей “М.С.Л.” привітав переможця та запросив його приєднатися до “Клубу мільйонерів “М.С.Л.” та скористатися VIP-програмою — “Два дні з життя мільйонера”, розрахованої на двох осіб. Як розважаються лотерейні мільйонери, показав нещодавно переможець 975 тиражу “Лото-Забава” Олександр Древаль, а також переможниця 977 тиражу “Лото-Забава” Ірина Здіорук.