В Запорожской области зарегистрировано 19 подозрений на коронавирус - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Запорожской области зарегистрировано 19 человек с подозрением на коронавирус. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОГА.
"По состоянию на утро 24 апреля у 19 человек зарегистрировано подозрительные случаи заболеванием COVID-19. Госпитализированы - 13, амбулаторно лечятся 6 человек под наблюдением медицинских работников первичного звена", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в Запорожском лабораторном центре с сегодняшнего дня будут работать с новыми тестами на коронавирус и будут проводить оперативные исследования. Вирусологическая лаборатория переходит на круглосуточный режим работы.
Как сообщалось в УНН, по состоянию на утро 24 марта в Украине подтверждено 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.