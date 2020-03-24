На Запоріжжі зареєстровано 19 підозр на коронавірус - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Запорізькій області зареєстровано 19 осіб з підозрою на коронавірус. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.
"Так, станом на ранок 24 березня у 19 осіб зареєстровано підозрілі випадки на захворювання COVID-19. Госпіталізовано - 13, амбулаторно лікується 6 осіб під наглядом медичних працівників первинної ланки", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що у Запорізькому лабораторному центрі з сьогоднішнього дня будуть працювати з новими тестами на коронавірус та проводити оперативні дослідження. Вірусологічна лабораторія переходить на цілодобовий режим роботи.
Як повідомлялося в УНН, станом на ранок 24 березня в Україні підтверджено 84 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.