На Запорожье за сутки оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российские оккупанты на протяжении минувших суток обстреляли районы 15 населенных пунктов Запорожской области, есть разрушения инфраструктуры, сообщили в Запорожской ОВА в четверг, 15 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Зализничное Малая Токмачка, Темировка, Степное, Малые Щербаки, Каменское, Орехов, Новоданиловка, Дорожнянка, Малиновка, Белогорье, Ольговское, Чаривное, Степногорск", - говорится в сообщении.
Детали
В области поступило 11 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими россии.
На Запорожском направлении в целом, как указано, ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на удерживании занятых рубежей.
"Оккупационные власти проводят работы по переключению Запорожской атомной электростанции в энергетическую систему российской федерации", - отметили в ОВА.
Также указано, что подтверждено огневое поражение 12 декабря текущего года района сосредоточения захватчиков возле Вербового Запорожской области. "Уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа, потери среди военнослужащих противника уточняются", - сообщили в ОВА.
Дополнение
На Запорожье из-за коллаборационизма возбуждено 200 дел.