На Запоріжжі через колабораціонізм порушено 200 справ

Цитата

“Порушено більше 200 кримінальних справ за фактом колаборації – посадовими особами, органами місцевого самоврядування, Національною поліцією. Всі ці справи розслідуються, і стосовно них буде вжито відповідних заходів. У цілому, відслідковується більше 3 тисяч випадків – людей, які брали участь в організації “референдумів”, так званих опитувань, які займають відповідні посади в органах самоуправління. Усе це відслідковується. Але для цього треба звільнення нашими Збройними силами, і всі ці заходи будуть вжиті до тих людей у повному обсязі”, – сказав Старух.

Деталі

Він додав, що завдяки роботі прокуратури та Служби безпеки України вже винесено низку рішень стосовно колаборантів. Наразі кілька десятків справ перебувають у суді, є вже рішення щодо засудження певного кола осіб, щодо яких цілком зрозуміла їхня колабораційна діяльність.

Доповнення

В Україні зафіксували близько 4 тис. випадків держзради та колабораціонізму.