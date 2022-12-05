На Запоріжжі через колабораціонізм порушено 200 справ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Запорізькій області за фактом колаборації з окупантами порушено 200 кримінальних справ. Про це на брифінгу повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає кореспондент УНН.
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“Порушено більше 200 кримінальних справ за фактом колаборації – посадовими особами, органами місцевого самоврядування, Національною поліцією. Всі ці справи розслідуються, і стосовно них буде вжито відповідних заходів. У цілому, відслідковується більше 3 тисяч випадків – людей, які брали участь в організації “референдумів”, так званих опитувань, які займають відповідні посади в органах самоуправління. Усе це відслідковується. Але для цього треба звільнення нашими Збройними силами, і всі ці заходи будуть вжиті до тих людей у повному обсязі”, – сказав Старух.
Деталі
Він додав, що завдяки роботі прокуратури та Служби безпеки України вже винесено низку рішень стосовно колаборантів. Наразі кілька десятків справ перебувають у суді, є вже рішення щодо засудження певного кола осіб, щодо яких цілком зрозуміла їхня колабораційна діяльність.
Доповнення
В Україні зафіксували близько 4 тис. випадків держзради та колабораціонізму.