На Запорожье из-за коллаборационизма возбуждено 200 дел

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“Возбуждено более 200 уголовных дел по факту коллаборации – должностными лицами, органами местного самоуправления, Национальной полицией. Все эти дела расследуются, и в отношении них будут приняты соответствующие меры. В общей сложности, отслеживается более 3 тысяч случаев – людей, принимавших участие в организации “референдумов”, так называемых опросов, занимающих соответствующие должности в органах самоуправления. Все это отслеживается. Но для этого нужно освобождение нашими Вооруженными силами, и все эти меры будут предприняты в отношении тех людей в полном объеме”, – сказал Старух.

Детали

Он добавил, что благодаря работе прокуратуры и Службы безопасности Украины уже вынесен ряд решений по коллаборантам. Сейчас несколько десятков дел находятся в суде, есть уже решения о осуждении определенного круга лиц, относительно которых вполне понятна их коллаборационная деятельность.

Дополнение

В Украине зафиксировали около 4 тыс. случаев госизмены и коллаборационизма.