На Запоріжжі за добу окупанти обстріляли 15 населених пунктів, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Російські окупанти минулої доби обстріляли райони 15 населених пункітв Запорізької області, є руйнування інфраструктури, повідомили у Запорізькій ОВА у четвер, 15 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Темирівка, Степове, Малі Щербаки, Кам'янське, Оріхів, Новоданилівка, Дорожнянка, Малинівка, Білогір'я, Ольгівське, Чарівне, Степногірськ", - йдеться у повідомленні.
Деталі
В області надійшло 11 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф.
На Запорізькому напрямку загалом, як вказано, ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.
"Окупаційна влада проводить роботи щодо переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи російської федерації", - зазначили в ОВА.
Також вказано, що підтверджено вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. "Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються", - повідомили в ОВА.
Доповнення
На Запоріжжі через колабораціонізм порушено 200 справ.