На Запорожье враг активизировался, есть двое погибших - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Российские войска за прошедшие сутки нанесли 83 удара по Запорожской области, есть две жертвы, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"Враг активизировался: минувшие сутки было шумно по всей свободной территории Запорожской области. По мирным городам и селам нанесено 83 удара: 7 авиационных, 5 атак БПЛА, 2 РСЗО и 69 артиллерийских", - сообщил Малашко.
По его словам, на данный момент зафиксировано 26 новых разрушений.
"День под хаотичными обстрелами провел несокрушимый Орехов, Преображенка, Новоданиловка. К сожалению, в городе погибли два мужчины 1976 и 1979 г.р.", - сказал Малашко.
Он сообщил также, что вражеская авиация атаковала непокоренное Гуляйполье: повреждены жилые дома в Успеновке, люди не пострадали.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.