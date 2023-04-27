На Запоріжжі ворог активізувався, є двоє загиблих - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російські війська минулої доби завдав 83 удари по Запорізькій області, є дві жертви, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Ворог активізувався: минулу добу було гучно по всій вільній території Запорізької області. По мирних містам і селам завдано 83 удари: 7 авіаційних, 5 атак БПЛА, 2 РСЗВ та 69 артилерійських", - повідомив Малашко.
З його слів, наразі зафіксовано 26 нових руйнувань.
"День під хаотичними обстрілами провів незламний Оріхів, Преображенка, Новоданилівка. На жаль, у місті загинули два чоловіки 1976 та 1979 р.н.", - сказав Малашко.
Він повідомив також, що ворожа авіація атакувала нескорене Гуляйпілля: пошкоджено житлові будинки в Успенівці, люди не постраждали.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню.