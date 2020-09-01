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В Запорожье у школьника обнаружили COVID-19: класс идет на карантин

Киев • УНН

 • 23867 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В городе Бердянск Запорожской области у школьника общеобразовательной школы №4 лабораторно подтвердили заболевание COVID-19, из-за чего класс, в котором обнаружили больного ребенка до 17 сентября будет учиться дистанционно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Бердянского городского совета.

В Запорожье у школьника обнаружили COVID-19: класс идет на карантин

"По информации городского отдела образования, сегодня, 1 сентября, от Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы № 4 установлено заболевание COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай), результат полимеразной цепной реакции (ПЦР)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение и распространение COVID-19 проводится эпидрасследование, определяется круг контактных лиц.

По рекомендации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины в классе, где обнаружено больного ребенка, приостанавливается учебный процесс до 17 сентября 2020 года. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме.

Напомним, коронавирус в школах может распространяться быстрее, чем считалось.

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