На Запоріжжі у школяра виявили COVID-19: клас йде на карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У місті Бердянськ Запорізької області у школяра загальноосвітньої школи №4 лабораторно підтвердили захворювання на COVID-19, через що клас, у якому виявили хвору дитину до 17 вересня буде навчатися дистанційно. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Бердянської міської ради.
“За інформацією міського відділу освіти, сьогодні, 1 вересня, від Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України надійшло повідомлення про те, що в одного з учнів загальноосвітньої школи № 4 встановлено захворювання на COVID-19 (лабораторно підтверджений випадок), результат полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що зараз у навчальному закладі проводиться комплекс протиепідемічних заходів, направлених на недопущення та поширення COVID-19, проводиться епідрозслідування, визначається коло контактних осіб.
За рекомендацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України у класі, де виявлено хвору дитину, призупиняється навчальний процес до 17 вересня 2020 року. Навчання буде проводитися в онлайн-режимі.
Нагадаємо, коронавірус у школах може поширюватися швидше, ніж вважалося.