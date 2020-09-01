Коронавірус у школах може поширюватися швидше, ніж вважалося

Центр по контролю і профілактиці захворювань у США повідомив, що спалах хвороби у літньому таборі штату Джорджія показав, що безсимптомне перенесення COVID-19 дітьми тільки розширює можливості для поширення вірусу.

Незважаючи на те, що всі співробітники згаданого табору дотримувалися правила дистанціювання, одягали маски і стежили за санітарними нормами, це не допомогло уникнути спалаху. При цьому, явні симптоми хвороби мали лише одиниці.

"Після тестування 344 осіб було встановлено, що 260 з них захворіли на COVID-19", - пише видання.

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Відзначається, що головна проблема полягає у тому, що після масового закриття шкіл, вчені так і не змогли належним чином досліджувати механізм поширення коронавірусу серед дітей, тому все спиралися лише на припущення.

Тепер же відкриття шкіл може загрожувати ще більш масовим поширенням вірусу, вважають експерти і як "докази" такого прогнозу - беруть до уваги невтішний досвід Ізраїлю.

"Адже після поступового пом'якшення карантинних заходів та відкриття шкіл у травні, кількість хворих почала активно рости, тому влада країни закрила близько ста навчальних закладів", - нагадали журналісти.

Як повідомляв УНН, за словами завідувача кафедри інфекційних хвороб, доктора медичних наук НМАПО ім. П.Л. Шупика Олександра Дуди, з початком навчального року спалах COVID-19 в Україні неминучий.

"Діти перші, хто поширює інфекцію", - говорить лікар. І тому, перш за все, рекомендує закривати класи на карантин, якщо хоча б одна дитина захворіє.

Також, на його думку, "допоможе ІФА-тестування". Мова у цьому випадку, не про дітей, а, в першу чергу, про дорослих - вчителів, вихователів, які з ними контактують. Хоча на ці цілі держава коштів так і не знайшла, констатував Дуда.

Нагадаємо, що українці дійсно просять уряд виділити кошти на ІФА-тестування вчителів на COVID-19. Але у Міністерстві освіти і науки України ще у липні заявили, що ініціювати таке дослідження для вчителів не будуть.

І це незважаючи на те, що ІФА-тести вчителі вже проходили у Львові, наприклад, - напередодні проведення ЗНО. Тоді це допомогло виявити 32 людини з антитілами IgM (активна стадія захворювання). А вихователі перед поверненням до роботи проходили такий скринінг у Рівному, і тоді теж були виявлені хворі.