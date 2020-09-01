Коронавирус в школах может распространяться быстрее, чем считалось

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США сообщил, что вспышка болезни в летнем лагере штата Джорджия показала, что бессимптомный перенос COVID-19 детьми только расширяет возможности для распространения вируса.

Несмотря на то, что все сотрудники упомянутого лагеря придерживались правила дистанцирования, надевали маски и следили за санитарными нормами, это не помогло избежать вспышки. При этом, явные симптомы болезни имели лишь единицы.

"После тестирования 344 человек было установлено, что 260 из них заболели COVID-19", - пишет издание.

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Отмечается, что главная проблема заключается в том, что после массового закрытия школ, ученые так и не смогли должным образом исследовать механизм распространения коронавируса среди детей, поэтому все опирались лишь на предположения.

Теперь же открытие школ может грозить еще более массовым распространением вируса, считают эксперты и как "доказательства" такого прогноза - принимают во внимание неутешительный опыт Израиля.

"Ведь после постепенного смягчения карантинных мероприятий и открытия школ в мае, количество больных начало активно расти, поэтому власти страны закрыли около ста учебных заведений", - напомнили журналисты.

Как сообщал УНН, по словам заведующего кафедрой инфекционных болезней, доктора медицинских наук НМАПО им. П.Л. Шупика Александра Дуды, с началом учебного года вспышка COVID-19 в Украине неизбежна.

"Дети первые, кто распространяет инфекцию", - говорит врач. И поэтому, прежде всего, рекомендует закрывать классы на карантин, если хотя бы один ребенок заболеет.

Также, по его мнению, "поможет ИФА-тестирование". Речь в данном случае, не о детях, а, в первую очередь, о взрослых - учителях, воспитателях, которые с ними контактируют. Хотя на эти цели государство средств так и не нашло, констатировал Дуда.

Напомним, что украинцы действительно просят правительство выделить средства на ИФА-тестирование учителей на COVID-19. Но в Министерстве образования и науки Украины еще в июле заявили, что инициировать такое исследование для учителей не будут.

И это несмотря на то, что ИФА-тесты учителя уже проходили во Львове, например, - накануне проведения ВНО. Тогда это помогло выявить 32 человека с антителами IgM (активная стадия заболевания). А воспитатели перед возвращением к работе проходили такой скрининг в Ровно, и тогда тоже были обнаружены больные.