В Запорожской области прокуратура потребовала вернуть земли стоимостью 7 млн грн
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 5 мая. УНН. Мелитопольская местная прокуратура предъявила иск в интересах Кирилловского поселкового совета к частному предприятию о расторжении договора аренды и возвращении земельного участка, расположенного на побережье Азовского моря площадью 2,5 га стоимостью 6,8 млн грн. Об этом сообщили в прокуратуре Запорожской области, передает УНН.
"Установлено, что в 2008 году между Кирилловским поселковым советом и указанным предприятием заключен договор аренды земельного участка площадью 2,5 га, расположенного на побережье Азовского моря", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, вопреки условиям заключенного договора предприятие почти год не платило арендную плату за землю, в связи с чем возникла задолженность за пользование землей в сумме более 150 тыс. грн.
Напомним, в конце апреля Закарпатский окружной административный суд признал правомерным требование прокуратуры о безотлагательном оформлении права постоянного пользования Чопским пограничным отрядом Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины землями пограничной полосы площадью 7 900 гектаров.