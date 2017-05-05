В Запорожской области прокуратура потребовала вернуть земли стоимостью 7 млн ​​грн

"Установлено, что в 2008 году между Кирилловским поселковым советом и указанным предприятием заключен договор аренды земельного участка площадью 2,5 га, расположенного на побережье Азовского моря", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, вопреки условиям заключенного договора предприятие почти год не платило арендную плату за землю, в связи с чем возникла задолженность за пользование землей в сумме более 150 тыс. грн.

Напомним, в конце апреля Закарпатский окружной административный суд признал правомерным требование прокуратуры о безотлагательном оформлении права постоянного пользования Чопским пограничным отрядом Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины землями пограничной полосы площадью 7 900 гектаров.